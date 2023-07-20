Irak, İsveç Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'u "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.



Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.



İSVEÇ'TEN KINAMA

Billström, Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı grupların İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Benzeri bir olayın bir aydan daha kısa süre önce yaşandığına işaret eden Billström, "Olanlar kabul edilemezdir ve İsveç hükümeti, bu saldırıları en güçlü biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı.



Billström, Iraklı yetkililerin, Viyana Anlaşması uyarınca topraklarında bulunan diplomatik misyon ve diplomatik personeli koruma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Görünen o ki, Iraklı yetkililer, bu zorunluluklarını yerine getiremedi." yorumunu yaptı.

İsveç hükümetinin, rahatsızlığını dile getirmek için üst düzey Iraklı temsilciler ile iletişimde olduğunu kaydeden Billström, "Stockholm'deki Irak Maslahatgüzarı, İsveç Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." bilgisini paylaştı.

