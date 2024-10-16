Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bugün ’yı ziyaret edecek.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceği ifade edildi.

Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

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