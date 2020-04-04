Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden corona virüse karşı 48 saat sokağa çıkma yasağı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında 48 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 06:20

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Yeni sokağa çıkma yasağına göre, iç güvenlik kuvvetleri, polis ve peşmerge tüm güvenlik kurumları araçlarının da resmi görev dışında trafiğe çıkışı yasaklandı.

Doktorlar ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının da resmi çalışma saatleri dışında ve resmi izin belgeli olanların dışında araçlarıyla trafiğe çıkışlarının yasaklandığı kaydedildi.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 48 kişinin daha virüse yakalandığı, böylece ülkedeki toplam vaka sayısının 820'ye yükseldiği ifade edilmişti.

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