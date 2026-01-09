Irak, Lukoil’in en büyük yurt dışı varlıklarından birini millileştiriyor

Sektör kaynakları, bu adımın ABD yaptırımlarından kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle petrol üretiminin kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla atıldığını belirtiyor. Irak tarafı, bu bir yıllık süre içinde Lukoil’in projedeki hissesine potansiyel alıcılar bulmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olarak kabul edilen West Qurna-2, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 0,5’ini, Irak’ın toplam petrol üretiminin ise yaklaşık yüzde 9’unu karşılıyor. Lukoil, Kasım ayında Irak makamlarının şirkete yönelik nakit ve petrol ödemelerini durdurmasının ardından sahada mücbir sebep ilan etmişti.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD’nin yaptırım kararları kapsamında, Lukoil ve Rosneft’in Ekim sonunda yaptırım listesine alınmasının ardından, Rus şirketlerinin 17 Ocak’a kadar yurt dışı varlıklarını elden çıkarması şart koşulmuştu.

Lukoil, West Qurna-2 sahasını geliştirme lisansını 2009 yılında almış, sahada ticari petrol üretimi ise 2014’te başlamıştı. Millileştirme kararı, Rus enerji şirketlerinin Orta Doğu’daki varlıklarının geleceğine ilişkin belirsizlikleri daha da artırmış durumda.