Irak ordusu DAEŞ'e karşı operasyon başlattı

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DAEŞ'e yönelik operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonun 3 gün sürmesi bekleniyor.

ırak ordusu.jpg

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DAEŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlatılan operasyonun 3 gün sürmesinin planlandığını söyledi.

Harbiye, operasyona Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini belirtti.

Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DAEŞ'in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DAEŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

ADIM ADIM BAĞDADİ OPERASYONU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...