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Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Anadolu Ajansı

Dünya

SON DAKİKA HABERİ: Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul, "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi! Irak ordusunun, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti.

Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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