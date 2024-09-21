Irak, saldırılar sonrası Lübnan'a yardım malzemesi gönderdi

İsrail saldırılarıyla sarsılan Lübnan'a Irak'tan ikinci yardım gitti. Irak, çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırılar sonrası Lübnan'a tıbbi malzeme ve acil yardım ekipleri göndermişti.

Irak, saldırılar sonrası Lübnan'a yardım malzemesi gönderdi

, çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan müdahale ile patlatıldığı 'a yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Irak'tan son bir hafta içinde ikinci kez gönderilen yardım ve tıbbi malzeme yüklü uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na iniş yaptı.

Irak, çağrı cihazlarının patlatıldığı Lübnan'a çarşamba günü de tıbbi malzeme ve acil yardım ekipleri göndermişti.

ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye tırmandı.

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk yedisi kadın 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.

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