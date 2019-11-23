Irak Savunma Bakanı Shammari hakkında İsveç vatandaşlığı iddiası

İsveç'te, Irak Savunma Bakanı Najah Hassan el-Shammari'nin bu ülkenin vatandaşlığına sahip bulunduğu ileri sürüldü.



İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, geçen haziran ayında Irak Savunma Bakanlığına getirilen Najah Hassan el-Shammari'nin, İsveç vatandaşlığı da bulunduğu ve Stockholm nüfusuna kayıtlı olduğu iddia edildi.



Haberde, Shammari'ye 2016'da birkaç ciddi suçlama yöneltildiği ancak yargılamanın duruşmadan bir gün önce durdurulduğu da öne sürüldü.



Öte yandan İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in Basın Danışmanı Toni Eriksson da SVT'ye yaptığı açıklamada Shammari'nin İsveç vatandaşlığı bulunduğunu söyledi.



Televizyonun haberinde ayrıca Irak'ta 2006 yılında çifte vatandaşlığın önünün açıldığı ancak bu durumdakilerin anayasaya göre bakanlık gibi yüksek mevkilere getirilmediği kaydedildi.