Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü oturumda gerçekleştirilen oylamada şiddet içeren mobil oyunların, oy çoğunluğuyla yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
Irak'ta özellikle genç kesimin son aylarda şiddet içeren PUBG video oyununa yoğun şekilde yöneldiği biliniyor.
Söz konusu oyunun, Irak'ta aile içi şiddet ve boşanma olaylarının artmasına da neden olduğu kaydediliyor.
Irak şiddet içerikli mobil oyunları yasakladı
Anadolu AjansıDünya
Irak Temsilciler Meclisi, şiddet içeren mobil oyunları yasakladı.
Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü oturumda gerçekleştirilen oylamada şiddet içeren mobil oyunların, oy çoğunluğuyla yasaklanması kararı alındığı belirtildi.