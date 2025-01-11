Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası

Iraklı yetkililer, Kuzey Irak'ın Kerkük bölgesinde bir TIR'da 5 milyar Suriye lirası ele geçirdi.

Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki kentinde düzenlenen operasyon kapsamında, bir kamyonda saklanan 5 milyar Suriye lirasının ele geçirildiğini duyurdu.

Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası - 1 Ele geçirilen 5 milyar Suriye lirası, yaklaşık 13.6 milyon Türk lirasına karşılık geliyor. Foto: Irak İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri yaptığı açıklamada, " vilayetinde Kontrol İşleri Dairesi'ne bağlı birimler, düzenlediği bir operasyonla, Kerkük'teki bir kontrol noktasını geçerken bir kamyonun içinde saklanan beş milyar Suriye lirası tutarında para ele geçirildi" dedi.

Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası - 2 Foto: Irak İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kamyon şoförü ve yanındaki kişinin tutuklandığını belirtti.

Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası - 3 Tutuklanan kamyon şoförü ve yanındaki kişi Foto: Irak İçişleri Bakanlığı
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