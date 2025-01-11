Irak sınırında bir TIR dolusu para ele geçirildi: 5 milyar Suriye lirası

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde düzenlenen operasyon kapsamında, bir kamyonda saklanan 5 milyar Suriye lirasının ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen 5 milyar Suriye lirası, yaklaşık 13.6 milyon Türk lirasına karşılık geliyor. Foto: Irak İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri yaptığı açıklamada, "Kerkük vilayetinde Kontrol İşleri Dairesi'ne bağlı birimler, düzenlediği bir operasyonla, Kerkük'teki bir kontrol noktasını geçerken bir kamyonun içinde saklanan beş milyar Suriye lirası tutarında para ele geçirildi" dedi.

