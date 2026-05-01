Irak, Suriye’ye ham petrol ihracatına başladı

Irak ile Suriye arasındaki ekonomik iş birliği kapsamında yeni bir adım atıldı. Irak Sınır Kapıları Kurumu, Suriye sınırındaki Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol ihracatının başlatıldığını duyurdu. Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Korgeneral Ömer Adnan el-Vaili, yaptığı açıklamada ilk sevkiyat kapsamında petrol yüklü 70 tankerin Suriye’ye gönderildiğini, bu sayının ilerleyen dönemde artırılabileceğini belirtti.



Sevkiyatın ilgili resmi kurumların gözetiminde, güvenlik ve idari prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden el-Vaili, bu adımın Rabia Sınır Kapısı’nın ham petrol ihracatı için stratejik bir geçiş noktası olarak yeniden aktif hale gelmesi açısından önem taşıdığını vurguladı. El-Vaili ayrıca uygulamanın diğer sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltacağını, pazarlama kanallarını çeşitlendireceğini ve Irak ekonomisine ek gelir sağlayacağını kaydetti.



Açıklamada, artması beklenen ticaret hacmine uyum sağlamak amacıyla sınır kapısının kapasitesinin artırılması ile altyapı ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kara yolu üzerinden petrol ihracatının, geleneksel güzergâhlara bağlı riskleri azaltacak önemli bir alternatif olduğu ifade edildi.



El-Vaili, söz konusu adımın hükümetin petrol dışı gelirleri artırma, sınır kapılarını ekonomik merkezler haline getirme ve komşu ülkelerle ticari iş birliğini geliştirme politikaları kapsamında atıldığını bildirdi.



Irak ile Suriye arasındaki Rabia Sınır Kapısı, 13 yıl süren kapanmanın ardından 22 Nisan’da ticaret ve yolcu geçişlerine yeniden açılmıştı.