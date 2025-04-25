Irak, Suriye’ye heyet gönderdi: Petrol boru hattı da gündemde

Irak Başbakanlık Ofisi, resmi bir hükümet heyetinin bugün Suriye’nin başkenti Şam’a gittiğini açıkladı. Ofisin Facebook hesabından yapılan açıklamada, heyete Irak Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Hamid El Şatri’nin liderlik ettiği, heyetin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve diğer üst düzey Suriye hükümet yetkilileri ile görüşeceği belirtildi.



Heyetin Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin talimatıyla Suriye’ye gittiği kaydedilen açıklamaya göre, heyette İçişleri Bakanlığı’nın Sınır Güçleri Komutanlığı, Petrol ve Ticaret Bakanlıkları ve Sınır Geçiş Kurumu’ndan yetkililer de bulunuyor.



MASADA NE VAR?



Irak’ın açıklamasına göre, Suriye ve Iraklı yetkililerin terörle mücadelede işbirliği yapılması ve olası ihlal ve tehditlere karşı ortak sınırı korumak için ortak düzenlemelerin güçlendirilmesiyle bağlantılı meseleleri ele alması bekleniyor. Açıklamada, görüşmeler sırasında her iki ülkenin “kardeş halklarının” çıkar sağlayacağı şekilde ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye topraklarından geçerek Akdeniz’deki limanlara ulaşan Irak petrol hattının rehabilite edilmesi olasılığının ele alınacağı belirtildi.



Irak Başbakanlığı’nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Şam’daki toplantılar, Irak’ın Suriye’nin birliğine ve egemenliğine olan desteğini yeniden teyit ediyor ve Suriye’nin istikrarının Irak’ın ulusal güvenliği ile daha geniş bölgenin güvenliği için temel öneme sahip olduğunun altını çiziyor.”



IRAK’TAN SAYGI VE İŞBİRLİĞİ MESAJI



Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de şubat ayı sonunda bir etkinlikte yaptığı konuşmada Suriye'deki yeni yönetimle karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacaklarını söylemişti.



Erbil'de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" forumunda konuşan Reşid, “Suriye'deki değişimin, tüm milliyetleri, bileşenleri ve mezhepleriyle Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umuyoruz. Yeni yönetimle (Şam) karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacağız” demişti.