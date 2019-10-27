Irak Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı

Irak, Suudi Arabistan'a ait iki televizyon kanalı Al Arabiya ve Al Hadath'in ülke içinde çalışmasını durdurdu.

ırak el arabiya kapatma suudi arabistan271019.jpg
ırak el arabiya kapatma suudi arabistan271019.jpg

Anadolu Ajansı 27.10.2019 - 13:35 Son Güncelleme : 27.10.2019 - 13:40

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyon kanalı internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle ülkede çalışmasını durdurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Irak polisinin Al Arabiya ve Al Hadath tv kanallarının ofisini basarak muhabirlerin ruhsatlarının olmaması nedeniyle herhangi bir gazetecilik faaliyetinde bulunmamalarını istedi.

Kanalların çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin "Irak kentlerindeki protestoların sürekli takip edilerek yayınlarda aktarılması olduğu" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak makamlarından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...