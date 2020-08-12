Irak Türkiye'ye "protesto notası" verdi

Açıklama, Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre, "protesto notası" iletilmek üzere Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın perşembe günü Irak'a yapacağı ziyaretin de "iptal edildiği" belirtildi.



Assocaited Press haber ajansına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava operasyonunda biri general, iki Iraklı komutan öldü. İki Iraklı komutanının, bölgede PKK'lı teröristlerle toplantı yaptıkları belirtiliyor.