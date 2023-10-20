Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

Irak’taki ABD üsleri son 24 saatte 3’üncü kez hedef alındı. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Irak’ın Anbar kenti yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu öne sürerek, saldırıların can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Irak ordusu tarafından üssün çevresi güvenlik kordonuna alınırken, arama-tarama operasyonu başlatıldı.

SURİYE'DE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD basının iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ’a karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberlerde, bir İHA’nın düşürüldüğü ancak diğer İHA’nın üssü vurduğu ve hafif yaralanmalara yol açtığı belirtildi.

GAZ SAHASI DA VURULDU



Yerel kaynaklar, Suriye’nin Deyrizor kentinde bulunan Conoco gaz sahasının patlayıcı yüklü 3 İHA ile hedef alındığını aktararak, gaz sahasında patlamalar meydana geldiğini ifade etti.

Irak’ta önceki gün ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü ve Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti. ABD’nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.