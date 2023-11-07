Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 18 günde 38 saldırı

Ryder, "Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili, sayının binlerle ifade edilecek düzeyde olduğunu biliyoruz ancak size söyleyebileceğim belirli bir rakam yok." ifadesini kullandı.



İsrailli taraflara Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını savunan Ryder, "binlerce sivil kayıptan ne kadarının çocuk olduğu" yönündeki bir diğer soruya da "Daha fazla spesifik olarak belirtebileceğim bir şey yok." cevabını verdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın sivil sayısının 10 bin rakamını geçtiğini duyurmuştu.