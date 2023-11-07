Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 18 günde 38 saldırı

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail'e verdiği destek nedeniyle Ortadoğu'da hedef haline gelen ABD üslerine ilişkin son verileri paylaştı.
Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yapılan saldırıların sayısının 38'e çıktığını duyurdu.
Saldırıların 20'si Irak'taki, 18'i ise Suriye'deki üslere düzenlendi.
Bu saldırılarda insansız hava araçları ve roketler kullanıldı. Ryder bunların "esas olarka taciz edici saldırılar" olduğunu ifade etti.
Pentagon Sözcüsü, 45 personel hafif şekilde yaralandığını kaydetti.
ABD SİVİL ÖLÜMLERİ KABUL ETTİ
Ryder, "Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili, sayının binlerle ifade edilecek düzeyde olduğunu biliyoruz ancak size söyleyebileceğim belirli bir rakam yok." ifadesini kullandı.
İsrailli taraflara Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını savunan Ryder, "binlerce sivil kayıptan ne kadarının çocuk olduğu" yönündeki bir diğer soruya da "Daha fazla spesifik olarak belirtebileceğim bir şey yok." cevabını verdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın sivil sayısının 10 bin rakamını geçtiğini duyurmuştu.
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