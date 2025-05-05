Irak'ı kum fırtınası vurdu: 4 ölü, 3 yaralı

Irak'ın Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.