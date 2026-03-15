Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu

Irak yerel basınında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssü ve ABD diplomatik destek ofisinin saldırıya maruz kaldığı iddia edildi.

Bağdat'taki ABD'li Victoria Üssü'ne, sık sık insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştiriliyor.

İran destekli Şii milis güçlerce Victoria Üssü'ne FPV drone ile düzenlenen saldırı görüntüleri servis edilmişti.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uluslararası Bağdat Havalimanı ve çevresi 5 roketle düzenlenen bir saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda havalimanında görevli 4 personel ile bir mühendis farklı derecelerde yaralandı."

Roketlerin düştüğü yerlere de değinen Maan, bunların Bağdat Havalimanı yerleşkesi, su arıtma tesisi, "Şehit Alaa Hava Üssü" yakınları ve Bağdat Merkez Cezaevi (Kerkh) çevresi olduğunu kaydetti.