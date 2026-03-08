Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuldu

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi. Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik güçlerine, Irak’taki ABD Büyükelçiliği çevresine doğru atış gerçekleştiren "terör eyleminin" faillerinin takip edilmesi ve adalete teslim edilmeleri yönünde talimat verdi.

Başbakan ayrıca Irak’ta faaliyet gösteren diplomatik misyonların ve büyükelçiliklerin hedef alınmasının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini ve hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bu saldırıları gerçekleştirenlerin Irak’a, egemenliğine ve güvenliğine zarar verdiğini belirten Sudani, kanuna uymayan bu “başıboş” grupların hiçbir şekilde Irak halkının iradesini temsil etmediğini belirtti.