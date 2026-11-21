Irak 'ın Basra kentindeki Harise Termik Elektrik Santrali'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ofisi, Basra'nın kuzeyindeki Harise ilçesindeki termik santralde yerel saatle 06.00'da yangın çıktığını açıkladı.

Ofisin açıklamasına göre yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi ise çeşitli derecelerde yanıklar nedeniyle yaralandı veya dumandan etkilendi.

Sivil savunma ekipleri, Basra Operasyonlar Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerinin desteğiyle yangına müdahale etti.

Harise Polis Merkezi ile 83. Mekanize Piyade Tugayının 1. Taburuna bağlı ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak çevrede önlem aldı.

Yaralıların büyük bölümünün ruhsatsız konutlarda yaşayan kişiler olduğunu kaydeden ofis, yaralıların ilk müdahalenin ardından tedavi için hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor, gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecek.