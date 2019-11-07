Irak'ın can damarı Umkasır limanı yeniden faaliyette

Irak'ta protestocuların Umkasır limanını neden terk ettiği ise henüz bilinmiyor. Limana giden yolları kesen ve bölgeyi bir haftadan uzun süredir işgal eden göstericiler, eyleme son verdi.



Ülkenin güneyindeki petrol rafinerisi de yeniden çalışmaya başladı. Umkasır limanı gıda ithalatına bağımlı bir ülke olan Irak'ta buğdayın, bitkisel yağın ve şekerin ülkeye giriş noktası.



Hükümet dün limanın kapalı kalmasının ülkeye 6 milyar dolardan fazla zarar verdiğini açıklamıştı.



Protestocular yolları kestiği için Nazıriye rafinerisinden benzin istasyonlarına gaz taşıyan tankerlerin de seferleri durdu.



Nasıriye rafinerisi kısa süre önce yarı kapasiteyle çalışmaya başlamıştı.