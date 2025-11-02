Irak'ın su yönetimine Türkiye desteği. Tarihi anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, tarihi anlaşmaya imza attı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edildi.



Daha sonra Bakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması Kapsamındaki Projelerin Finansmanı için Mekanizma Belgesi" imzalandı.

Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada "Bu anlaşma fevkalade önemli." dedi. Fidan, bunun iki ülke tarihinde ilk defa hayata geçeceğini belirterek, "Irak tarihinde yapılan en büyük altyapı yatırımı olacaktır" dedi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu mekanizma, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti sırasında akdedilen "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması"nın fiilen uygulanmasını sağlayacak düzenlemeleri içeriyor.

BELGE İLE NE AMAÇLANIYOR?



Mekanizma, Irak'ın su kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik altyapı modernizasyonu ve inşası kapsamında Türk firmalarınca üstlenilecek projelerin finansmanının, Irak’tan yapılan petrol satışlarına dayalı sistem aracılığıyla karşılanmasını öngörüyor.



Bu düzenleme aracılığıyla Türkiye, Irak'ın su altyapısının geliştirilmesine ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkısını artırmayı hedefliyor.



22 Nisan 2024'te imzalanan "Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile bugün imzalanan "Finans Mekanizması" belgesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir stratejik dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu çerçevede Türk müteahhitlik firmalarının Irak pazarına erişiminin kolaylaşması ve stratejik öneme sahip projelerde yeni fırsatlar elde etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE IRAK SU YÖNETİMİNE DESTEK VERECEK

2024 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Irak ile bir dizi anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar arasında yer alan su anlaşması, iki ülke arasında önemliydi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu ziyaret sırasında Spitnik'e açaklama yaparken şu bilgiyi vermişti:

"Biz tarımda olduğu gibi sınırı aşan sularla ilgili de bir işbirliğimizin olması gerekiyor. Aramızda farklı çalışma grupları var. Sadece bizde değil, bizden suyun gittiği ülkelerde de suyun yönetilmesi gerekiyor. Bu çerçeve anlaşması bunu anlatıyor. İki sınırdaş ülkenin suyla ilgili işbirliği anlamlıdır. Onların sulama projeleri, su depolamaları, su verimliliği konusunda Türkiye’de ne yapıyorsak onlarında yapmasını sağlayacağız.”

ORTAK BARAJLAR YAPILABİLİR

Aynı tarihlerde bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Veysel Eroğlu da, projenin baraj yapımlarını da içerdiğini belirtirken, Sputnik muhabirine konuşan Veysel Eroğlu, Irak’ta suyun verimli kullanılması için projelerin hazırlandığını bunların uygulanması için gerekli görüşmelerin yapılacağını söyledi. Projeye ilişkin haberlerde, "Projelerin içinde iki ülke sınırında yer alan Küçük Zap Suyu üzerine baraj yapılması, sulama tesisleri ve hidro elektrik santrallerin kurulması, suyu verimli kullanmak için su arıtma tesislerinin kurulması, atık suyun arıtılıp sulamada kullanılması gibi başlıklar bulunuyor." bilgisi yer almıştım.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bölgede azalan su kaynakları dikkate alındığında Türkiye’de de hissedilen su sıkıntısının bölgesel işbirliği yoluyla uzun vadeli çözümlere kavuşturulması önem taşıyor.

"PKK'NIN IRAK VE SURİYE'DEN DE ÇEKİLMESİ ÖNEMLİ"

Bakan Fidan toplantıda ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine de değindi.

Fidan, bu sürecin olumlu istikamette ilerlemesinin sadece Türkiye için değil bölge için de iyi bir gelişme olduğuna dikkat çekti.



"PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı almış olması, hiç şüphesiz olumlu bir gelişme." değerlendirmesinde bulunan Fidan, şunları kaydetti:



"Örgütün Türkiye'de olduğu gibi Irak'ta da silahlı mücadelesine ve terör faaliyetlerine son vermesi, işgal ettiği yerlerden çekilmesi, aynı şekilde Suriye'de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi fevkalade önemli."