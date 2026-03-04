Irak’ın Süleymaniye kentine İHA isabet etti

KYB asayişinden yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefi olan binanın daha önce Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, paniğe sebep olan saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığına işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sonrası yangın meydana geldiği ve bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlemlendi.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Süleymaniye halkından olay yerine gitmemelerini rica ediyorum. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin bu savaşa dahil olmaması gerektiğini" dile getiren Ebubekir, "Uluslararası güçlere, savaşlarını ülkemize getirmemeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.



BAĞDAT HAVALİMANI YAKININA İHA DÜŞTÜ



Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan, basına yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçleri tarafından Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

İHA'nın menşei hakkında bilgi vermeyen Maan, olayda can kaybı ya da maddi hasarın olmadığını ifade etti.