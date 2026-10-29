Iraklı Bakan Ağa açıkladı. Kerkük Valiliği yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacak

Muhammed Seman Ağa , Türkiye 'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Kerkük ziyareti nedeniyle düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı da olan Ağa , 100 yıl sonra ilk kez Türkmenlere geçen Kerkük Valiliği görevini yıl sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı. Kerkük İl Meclisinin yeni vali seçmek üzere bir oturum düzenlemesi halinde görevinden istifa edeceğini söyledi.

Ağa, Kerkük’teki Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan bileşenler arasında varılan siyasi anlaşmada anayasal hakların ve belirli bir takvimin yer aldığını ve bu uzlaşıya sadık kalacaklarını dile getirdi.

Halihazırda Kerkük’ü temsilen Bağdat’ta Devlet Bakanı sıfatıyla bulunduğunu hatırlatan Muhammed Seman Ağa, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin talimatları doğrultusunda kentteki siyasi ve idari süreçleri yürütmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Ağa, Kerkük’te görevlerin dönüşümlü olarak üstlenilmesinin yönetim açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu, bu sistem sayesinde kentteki tüm etnik ve dini grupların huzur içinde bir arada yaşadığını vurguladı.