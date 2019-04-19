Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısında düzenlenen askeri operasyonda 4'ü üst düzey olmak üzere 12 DAEŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Havice ilçesi yakınlarında örgüte ait olduğu belirlenen sığınakta çok miktarda cephanelik ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
Terör örgütü DAEŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.
Irak'ta 12 DAEŞ militanı öldürüldü
Anadolu AjansıDünya
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonunda 12 terörist öldürüldü.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısında düzenlenen askeri operasyonda 4'ü üst düzey olmak üzere 12 DAEŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.