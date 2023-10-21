Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası ’taki öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.

Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

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