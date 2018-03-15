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Irak'ta ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

Anadolu Ajansı

Dünya

ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğü bildirildi. Helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğu kaydedildi.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili ise Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti.

Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.

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