Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü, füzelerle hedef alındı.



Iraklı iki güvenlik yetkilisi, üsse en az beş füzenin isabet ettiğini bildirdi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Ancak üste hasar meydana geldi.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Biden yönetimi daha önce, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği de dahil, Irak'taki Amerikan temsilciliklerinin İran destekli milis grupların hedefinde olduğunu belirtmişti.

Mart ayında da İran, Erbil'e füze saldırısı düzenlemiş; saldırıda İsrail'in stratejik merkezlerini hedef aldığını duyurmuştu.

