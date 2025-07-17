Irak'ta AVM faciası: Yangın çıktı, en az 69 kişi öldü

Irak'ta 5 katlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı bildirildi.

Yangında en az 69 kişinin hayatını kaybettiği,11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Devlet Haber Ajansı (INA) yangının, El-Kut kentinde bir hipermarkette çıktığını duyurdu.



INA'nın haberine göre, yangının nedeni bilinmiyor ancak Wasit vilayeti valisi Mohammed al-Miyahi, resmi soruşturmadan elde edilen ilk sonuçların 48 saat içinde açıklanacağını söyledi.



Vali, "Bina sahibi ve alışveriş merkezi aleyhine dava açtık" dedi.

BİRİNCİ KATTA BAŞLADI

Miyahi, Hyper Mall'daki yangının dün geç saatlerde çıktığını ancak nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.



AFP'nin bildirdiğine göre Bağdat'ın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda yer alan Kut'taki bir hastanenin yataklarını dolduran ambulanslar sabah saat 4.00'e kadar yaralı taşımaya devam etti.



Alışveriş merkezinin sadece beş gün önce açıldığı bildirildi. İlk raporlar yangının birinci katta başladığını gösteriyor.



Miyahi, eyalette üç günlük yas ilan etti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.