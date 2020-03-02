Irak'ta Allavi hükümeti kurma görevinden çekildi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammmed Tevfik Allavi yaptığı açıklamada bağımsızlardan oluşan hükümeti kurmak istediğini ve bu süreçte kendisine siyasi partilerden baskı yapıldığını ifade etti.



Meclis'teki güven oylamasının iki defa ertelendiğini hatırlatan Allavi, göstericilere de çağrıda bulunarak haklarını elde etmeleri için protestolarını sürdürmelerini istedi.



Allavi’nin açıklaması sonrasında yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Berham Salih, anayasanın verdiği yetkiyle siyasi gruplarla istişare ederek hükümeti kurma görevini 15 gün içerisinde başka bir adaya vereceğini duyurdu.



Irak'ta Adil Abdulmehdi 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmişti.

