Irak'ta Başbakan Abdulmehdi'den 'hayatın normale dönmesi' çağrısı

Başbakan Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, "Gösteriler hedeflerinin çoğuna ulaştı ve üç erki (cumhurbaşkanlığı, hükümet ve parlamento) pozisyonlarını gözden geçirmeye sevk etti. Göstericilerin taleplerini karşılayacak pek çok karar alındı" ifadelerine yer verdi.



"Gösteriler ülkeyi milyarlarca dinarlık zarara uğrattı." bilgisini aktaran Abdulmehdi, pek çok ülke ile ulusal ve yurt dışı kalkınma projesi yürütenlerin ülkede yaşanan olaylar nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti.



Petrol kuyularının tehdit edilmesi, limanlara giden yolların kapatılması ve ticari mal girişlerinin aksamasının fiyat artışına neden olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, hayatın normale dönmesi çağrısı yaptı.



Bazı grupların gösterileri fırsat bilerek yol kesme, ateşe verme, yağmalama ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girme gibi sabote eylemlerine başvurduğunu belirten Abdulmehdi, güvenlik güçlerine gerçek mermi ya da öldürücü silah kullanmama yönünde kesin talimat verildiğini aktardı.



IRAK'TAKİ GÖSTERİLER



Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.



Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.