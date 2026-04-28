Irak'ta başbakan düğümü çözülüyor

Irak ’ta aylardır süren siyasi düğüm, Cumhurbaşkanı Nizar Amidi’nin hükümeti kurma görevini Ali ez Zeydi’ye vermesiyle çözülüyor.

Süreç, Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. Trump, İran’a yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el Maliki’nin yeniden adaylığına karşı sert bir yaptırım tehdidinde bulunmuş, bu baskının ardından Maliki adaylıktan çekilmişti. Yaşanan tıkanıklık, Şii grupların Ali ez Zeydi üzerinde uzlaşmasıyla aşıldı.

Zeydi'nin, kabinesini kurup onay için parlamentoya sunmak üzere 30 gün süresi bulunuyor. Siyasi geleneklere göre Irak'ta başbakan Şiilerden seçilirken, parlamento başkanı Sünniler, cumhurbaşkanlığıysa Kürtler arasından belirleniyor.

İş insanı Zeydi, teknokrat kimliğiyle öne çıkıyor. Siyasi geçmişi bulunmayan Ali ez Zeydi, bankacılık, medya ve devletin gıda tedarik programındaki rolüyle tanınıyor. Kuracağı kabinenin mecliste onaylanması durumunda 40 yaşındaki Zeydi, ülkenin en genç başbakanı olacak.

Iraklı çiçeği burnunda siyasetçiyi, oldukça kritik dosyalar bekliyor. Yeni başbakanın önceliği, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle düşen petrol gelirlerini dengelemek ve İran'a yakın Şii grupların silahsızlandırılması yönündeki uluslararası talepler olacak.