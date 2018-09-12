Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DAEŞ'in eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.