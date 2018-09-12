Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik güçlerince "ölüm üçgeni" olarak tabir edilen Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasındaki bölgede zaman zaman özellikle sivilleri hedef alan terör saldırıları gerçekleşiyor.
Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DAEŞ'in eline geçen Salahaddin vilayetinin tamamını 2015 sonunda geri almıştı.
Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 32 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Salahaddin kent merkezi Tikrit'in kuzeyinde yer alan Haccac ilçesindeki restorana bombalı araçla saldırı düzenlendi.