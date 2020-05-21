Irak'ta DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

İstihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair bilgi verilmedi.

Anadolu Ajansı 21.05.2020 - 00:16

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Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyuruldu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

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