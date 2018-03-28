Irak'ta DAEŞ yeniden güçleniyor

Irak'ta terör örgütü DAEŞ yeniden güçlenmeye başladı. Ülkenin kuzeyinde DAEŞ'li teröristlerin düzenlediği saldırılarda artış var.



Irak güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla geçen yıl ellindeki toprakları kaybeden DAEŞ vur-kaç saldırılarına yöneldi.



Sadece geçen hafta DAEŞ'li teröristler tam 6 saldırı düzenlendi. Teröristlerin yollarda sahte kontrol noktaları oluşturarak Şiileri ve petrol tankerlerini hedef aldığı belirtiliyor. Saldırılar özellikle Dakuk köprüsüyle Tuzhurmatı arasındaki yolda oluyor.



Kerkük'ün güneyinde DAEŞ'li teröristler sahte kontrol noktası kurarak 9 Irak polisini de kaçırdı. Daha sonra bu polislerin öldürüldüğünü gösteren videolar örgütle bağlantılı sitelerde yayınlandı.



Kerkük valisi Rakarn el Jibouri kent ve çevresinde güvenliği sağlayacak yeterli polis ve asker olmadığın söylüyor.



Jibouri, "Bazı bölgelerde kontrol tam sağlanamıyor. Bu bölgelere ordu sevkedilmeli. Özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu arasındaki bölgeye konuşlandırmak için güvenlik güçlerine ihtiyaç var" dedi.



DAEŞ'li teröristlerin son birkaç ayda düzenlediği saldırılarda yaklaşık 200 Iraklı güvenlik gücü mensubunun

öldüğü belirtiliyor.



Geçen yıl Kürtlerin düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Irak güvenlik güçleri Kerkük'ün kontrolünü peşmergeden almıştı. DAEŞ'in bu dönemde oluşan boşluktan faydalanarak zemin kazandığı belirtiliyor.



DAEŞ sadece ülkenin kuzeyinde değil doğu ve batısında da vur-kaç yöntemiyle saldırılar düzenliyor.

