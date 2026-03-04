Ramazan imsakiyesi banner
04.03.2026 22:08

Irak'ta elektrik krizi. Ülke genelinde sistem çöktü
Anadolu Ajansı

Elektrik kesintisi başkent Bağdat'ta böyle görüntülendi.

Irak’ın tüm vilayetlerinde elektrik sisteminin tamamen çökmesi sonucu elektrik kesintisi meydana geldi.

Irak Elektrik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

Sistemin tamamen çökmesi sonucu devre dışı kalan santrallerin ve iletim hatlarının yeniden devreye alınması çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
 

Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörleri çalışıyor.

