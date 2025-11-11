Irak'ta genel seçim: Oy verme işlemi başladı

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Irak'ta parlamento seçimleri, daha çok sembolik bir makam olan ve Kürtlere ayrılan cumhurbaşkanının seçilmesi ile yeni bir başbakanın belirlenmesi sürecinin başlangıcı olacak. Bu iki süreç, siyasi uzlaşı yoluyla yürütüldüğü için aylarca devam edebiliyor.