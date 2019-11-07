Irak'ta gösteriler devam ediyor: 4 ölü

Irak'ta çatışmalar başkent Bağdat’taki Shuhada köprüsü yakınlarında yaşandı.



Güvenlik güçleri protestoculara gerçek mermilerle ateş açtı. Göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Protestocular polise taşla karşılık verdi. Sokaklarda lastikler ateşe verildi. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Irak’ta 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve altyapı eksikliği nedeniyle başlayan gösteriler hükümet karşıtı isyana dönüştü.



Erbain törenleri nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim’de yeniden başladı.



Protestolarda şu ana kadar yaklaşık 260 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

