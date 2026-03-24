Irak’ta Haşdi Şabi karargahına saldırı. 7 ölü, 13 yaralı

ABD ve İsrail’in Irak’taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ediyor.



Irak basınında yer alan haberlere göre; ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi‘ye ait bir karargah ABD saldırısına hedef oldu.



Saldırıda Haşdi Şabi üyesi 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Hayatını kaybedenler arasında üst düzey Haşti Şabi komutanlarının da bulunduğu iddia edildi.