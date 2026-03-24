Irak’ta Haşdi Şabi karargahına saldırı. 7 ölü, 13 yaralı

24.03.2026 04:38

IHA

Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi’ye ait karargahlara saldırılar düzenleniyor.

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan İran yanlısı Haşdi Şabi’ye ait karargaha düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

ABD ve İsrail’in Irak’taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ediyor. 

Irak basınında yer alan haberlere göre; ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Haşdi Şabi‘ye ait bir karargah ABD saldırısına hedef oldu. 

Saldırıda Haşdi Şabi üyesi 7 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Hayatını kaybedenler arasında üst düzey Haşti Şabi komutanlarının da bulunduğu iddia edildi.