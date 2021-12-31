Irak'ta kanlı çatışma: Aynı aileden 20 kişi öldürüldü

Irak'ta aranan kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmada aynı aileden 20 kişi öldü. Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını aktardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 01:57 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 01:59

Irak'ta kanlı çatışma: Aynı aileden 20 kişi öldürüldü
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makamları, Babil kentinde güvenlik güçleri ile aranan iki kişi arasında çıkan çatışmada aynı aileden 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Ordusuna bağlı Babil Operasyonları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in er-Reşayid bölgesinde bir evde, terör suçlamasıyla aranan iki kişinin yakalanması sırasında evden güvenlik güçlerine ateş açıldığı belirtildi.

Destek kuvvetlerin gelmesiyle ev ve çevresinin kordon altına alındığı ve bunun sonucunda da güvenlik güçleri ile aranan kişiler arasında silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, olayda aynı aileden 20 kişinin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine yer verilmedi.

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da yer aldığını bilgisini paylaştı.

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