Irak'ta koalisyon müzakereleri Sudani'nin hamlesiyle başladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ikinci dönem başbakanlık için ülkenin en büyük Şii ittifakı olan Koordinasyon Çerçevesi'ne katıldığını duyurdu.

Sudani'nin bu adımıyla birlikte Şii grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, 329 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısını 175'e çıkararak salt çoğunluğu elde etti.

Duhok kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Sudani, lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu'nun, meclisteki en büyük grubu kurma kararı alan Koordinasyon Çerçevesi'nin bir parçası olduğunu söyledi.

Sudani, ikinci dönemi istemesinin "kişisel bir hırs değil, görevi tamamlama sorumluluğundan kaynaklandığını" belirtti.

SANDIKTAN NE ÇIKTI?

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, 11 Kasım'da yapılan ve katılımın yüzde 56 olarak açıklandığı genel seçimlerin resmi sonuçlarını daha önce duyurmuştu.

Sonuçlara göre Sudani'nin İmar ve Kalkınma Koalisyonu 46 sandalye kazanarak birinci olurken, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ikinci, eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü sırada yer aldı.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi dördüncülüğe yükselirken, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) birinci parti konumunu korudu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) ise meclise iki milletvekili gönderdi.

SUDANİ'NİN İKİNCİ DÖNEMİ GARANTİ DEĞİL

Sudani'nin Koordinasyon Çerçevesi'ne katılması, başbakanlık koltuğunu garantilediği anlamına gelmiyor.

İttifak içindeki bazı güçlü isimler, Sudani'nin ilk döneminde çok fazla güç kazandığını düşünüyor ve bu nedenle ikinci dönemine sıcak bakmıyor.

İran ile farklı düzeylerde ilişkileri olan bu gruplardan bazıları, seçimlerde önceki parlamentoya göre sandalye sayılarını artırmayı başardı.

Diğer taraftan Sudani, yeni meclis başkanı, cumhurbaşkanı ve başbakanın belirlenmesi için kilit partiler arasında görüşmelerin başlayacağını ifade etti.

Irak'taki yerleşik siyasi teamüllere göre başbakanlık Şiilere, meclis başkanlığı Sünnilere, büyük ölçüde sembolik olan cumhurbaşkanlığı makamı ise bir Kürde veriliyor.

Irak'ta seçim sonrası Şii, Sünni ve Kürt partiler arasındaki müzakereler genellikle aylarca sürse de, kilit partiler bu kez meclisin ocak ayında toplanmasından önce başbakan, meclis başkanı ve cumhurbaşkanını kapsayan tam bir paket üzerinde anlaşmayı umuyor.