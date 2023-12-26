Irak'ta koalisyon üssüne saldırı: Erbil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Erbil'deki sivil havalimanında uçuşlar askıya alındı.

Irak'ta koalisyon üssüne saldırı: Erbil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan koalisyon üssüne, bomba yüklü insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Irak devlet ajansından ise, Erbil Havalimanı yakınında bubi tuzaklı bir İHA düşürüldüğü bilgisi geldi.

Irak Ordu Sözcüsü, saldırıda yaralananlar olduğunu, Erbil Havalimanı'ndaki sivil uçuşlarda aksama yaşandığını belirtti.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Beyder ile güneyindeki Tenef Üssü'ne de saldırı yapıldığı belirtildi.

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