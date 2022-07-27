Irak'ta Mukteda Es Sadr destekçileri Meclis binasını bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.



İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.



Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.



Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.

Irak'ta Meclis tarafından seçilecek cumhurbaşkanı, başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek.



Başbakan adayı da kabinesini 30 gün içinde Meclise sunmakla yükümlü.

Irak'ta 2003'te kurulan siyasi denkleme göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor.