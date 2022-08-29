Irak'ta Mukteda es-Sadr siyasetten çekildi

Irak'ta Mukteda es-Sadr siyasetten tamamen çekildi.



Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullandı.



Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını savundu.



Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.



Sadr hareketi, Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden birinci parti çıkmıştı.



2018 seçimlerinde de Sadr'ın desteklediği koalisyon sandığın galibi olmuştu. Mukteda es-Sadr, Amerikan karşıtı tutumuyla biliniyor, İran'a da mesafeli.



Geçen yılki seçim sonrası hükümeti kuramayınca Sadr Hareketi üyesi milletvekilleri istifa etti.



Mukteda es-Sadr, onay vermediği bir hükümet kurulması halinde isyan çıkarma tehdidinde bulunmuştu.



Siyasi krizin çözülemediği ülkede, destekçileri geçtiğimiz haftalarda meclisi basmış; ardından da Yeşil Bölge'de çadır kurarak oturma eylemi başlatmıştı.