Irak'ta petrol sahalarına bombalı saldırı

Irak'ın Duhok kentindeki 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, saldırının sabah saat 07.14’te Hand petrol sahasına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi.



Öte yandan, sabah saat 06.00, 06.15 ve 07.00’da Duhok’a bağlı Zaho’da iki ayrı petrol sahasına da bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.



Saldırılarda herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

