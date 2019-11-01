Irak'ta protesto gösterileri hız kesmiyor

Irak'ın başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda dün gece yine on binlerce kişi toplandı. Üstelik protestocuların sayısı önceki günlere göre fazlaydı. Bu kez gösterilere genç kadınlar ve yaşlılar da katıldı. Çocuklu ailelerin de olduğu görüldü.



Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protestolar, halkın yöneten elite öfkesini sokaklara taşıdı. Protestocuların talepleri arasında Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifası da var.



Cumhurbaşkanı Berham Salih dün Başbakan Abdülmehdi'nin meclisteki siyasi grupların yeni bir başbakan üzerinde uzlaşması halinde görevi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Salih, erken seçimin ise ancak yeni seçim yasasının kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.



Irak Cumhurbaşkanı Salih yasanın gelecek hafta parlamentoya sunulmasını beklediğini belirtti.



ŞİMDİYE KADAR 250'DEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ



Protestocular ise etnik ve mezhepsel güç paylaşımı üzerine kurulu siyasal sistemin tamamen değişmesini istiyor. Bir aydır süren protesto gösterilerinde 250'den fazla insan öldü.

Gösterilerde şiddet nisbeten azalsa da dün geceki protestolarda da güvenlik güçlerinin müdahalesinde üç kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

