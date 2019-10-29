Irak'ta protestoculara ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta cuma günü başlayan protestolar devam ediyor. Başkent Bağdat'taki protestolar ülkenin farklı kentlerine de sıçradı.



Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Kerbela'da sokağa çıkan göstericilere polis ateş açtı. Polisin ateşli silahlarla yaptığı müdahalenin ardından 18 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Cumadan gününden beri protestolarda ölenlerin sayısı 80'i aştı.

Bağdat ve Kerbela'da gece 12'den sabah altıya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak göstericilerin yasağa uymamakta kararlı. Şii lider Mukteda es-Sadr ise, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'ye erken seçim çağrısı yaptı.

Es-Sadr ayrıca, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararına uyulmaması çağrısı yaptı. Kerbela kentinde, göstericilere gerçek mermiyle ateş açtıldığı belirtildi.

BM: EKİM AYINDA 229 KİŞİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Irak'taki gösterilere ilişkin soruları cevapladı.



Sözcü Colville, ülkede gösterilerin tekrar başladığı 25 Ekim'den bugüne kadar, Irak'taki OHCHR bürosunun geçici rakamlarına göre en az 72 kişinin öldüğünü belirtti.