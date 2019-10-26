Irak'ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı

Gündeminde hükümet karşıtı protestolar olan Irak meclisinde, yeterli katılıma ulaşılamaması üzerine oturum yapılamadı.



Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 329 sandalyeli mecliste milletvekillerinin büyük bölümü oturum için hazır bulunmadı. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için protestoların görüşülmesi planlanan oturum gerçekleştirilemedi.



MİLLETVEKİLLERİ BAĞDAT'I TERK ETTİ



Iraklı milletvekillerinin çoğunun protestolara karşı başkenti terk ettiği ifade ediliyor. Bunların bir bölümünün Erbil’e gittiği, bir kısmının da ülke dışına çıktığı iddia ediliyor.



Milletvekillerinin büyük bölümü hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de ikamet ediyor.



Protestocular da, dünden beri Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.



Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

