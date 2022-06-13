Irak’ta Sadr’a bağlı milletvekilleri istifa etti

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr’ın çağrısı üzerine istifa etti.



Sadr’a bağlı sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa bir görüntüde, Sadr Bloku Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, sayıları 75 olan milletvekillerinin istifa dilekçelerini Meclis Başkanı Halbusi’ye sunduğu ve Halbusi’nin de istifa dilekçelerini onaylayarak imzaladığı görüldü.

BAŞBAKAN ADAYI DA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Mukteda es-Sadr’ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurdu.



Muhammed Cafer Sadr, sosyal medya hesabından adaylıktan çekilme kararını açıklayarak, "Mukteda Sadr’ın ulusal ve reformist projesi için aday gösterilmeyi kabul etmiştim. Ancak geri çekilme zamanı geldi" dedi.



Sadr, Cafer Sadr’ı başbakan adayı olarak göstermişti.

Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerde Sadr’ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran’a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Sadr, İran destekli rakipleriyle hükümet ittifakı oluşturmayacağını defalarca dile getirmişti.



Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Vatanı Kurtarma" isimli üçlü ittifak kurmuştu.



Sadr’ın seçim zaferi, yıllardır iktidar gücünü elinde tutan İran’a yakın Şii grupları siyasi denklem dışına atma ihtimalini güçlendirmişti.

