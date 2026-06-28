Irak'ta şafak operasyonu
28.06.2026 10:49
Yolsuzluğa karışmış Iraklı siyasilere yönelik operasyon yapıldı.
Irak güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi. Yerel basın, baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğunu yazdı.
ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların bulunduğu Yeşil Bölge'ye yönelik operasyonlarda, ağır zırhlı araçların kullanıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.
Güvenlik yetkilileri, "yargı kararları doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle bazı siyasetçileri hedef alan bir baskın" gerçekleştirildiğini söyledi.
İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin pazar günü erken saatlerde gözaltına alındığı belirtiliyor.
Operasyona terörle mücadele güçleri ile ordunun da katıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz ay göreve başlayan Irak'ın yeni Başbakanı Ali ez-Zeydi yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.